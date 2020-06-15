Финансы

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

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Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда02:12

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМвчера в 20:15
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Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
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Общество

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В Москве за последние сутки еще 2133 человека вылечились от коронавируса.
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Общество

Роскачество объяснило, как уберечься от укусов клещей

В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
ФАН 02:24
Политика

Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации

Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.
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Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
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Наука

Разработан щадящий способ изучения работы сердца

Учеными был предложен простой способ наблюдения за сердечной тканью.
Rusargument вчера в 16:49
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Политика

Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России

По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело вчера в 06:21
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru вчера в 13:45
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Здоровье

Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях.
Ведомости вчера в 23:28
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Экономика

Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости 02:10
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Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 13 июня в 05:21
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Наука

Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Evo-rus.com 12 июня в 14:23
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Фигурное катание

Плющенко назначен тренером сборной России по фигурному катанию

78.ru 00:46
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19

Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
РИА Новости 00:44
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
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Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

Увеличение финансирования позволит обеспечить комфортным жильем более 45 000 семей, объем кредитования может составить до 120 млрд руб.
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу

Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
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Экономика

JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив

Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.
РБК 02:05
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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