Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ru00:52

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русском02:08

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьград01:41

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда02:12

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМвчера в 20:15
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Здоровье

Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результаты блефаропластики

Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
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Общество

Историк Соколов отказался от адвоката

В Петербурге прошло очередное заседание суда по делу историка Олега Соколова, убившего свою сожительницу аспирантку Анастасию Ещенко.
Neva.Today 06:55
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Происшествия

У берегов Англии разбился американский истребитель

Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
Вести.Ru 06:43
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Здоровье

В Рязанской ОКБ продолжают испытания «таблетки надежды»

Новое лекарство поможет больным тяжёлой формой коронавируса. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов назвал тестируемый препарат «таблеткой надежды».
7 новостей 03:03
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган не смогли развестись

Московский Комсомолец 06:57
Кино

«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max.
News.ru 04:56
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Общество

Правительство РФ приняло новые меры поддержки россиян

Российское правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне пандемии.
Главный региональный 12 июня в 09:52
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Политика

Посол США в Москве отреагировал на приговор Уилану

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:07
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости 06:24
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Культура

Звезда Болливуда индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой

Мумбаи, Индия, 15 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Мумбаи 14 июня обнаружено тело известного индийского актера Сушанта Сингха Раджпута.
REGNUM 06:07
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России в Кубинке (Подмосковье), сообщает «Интерфакс».
Национальная служба новостей вчера в 07:55
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Экономика

Пассажирские автоперевозчики попросили кабмин о субсидиях

Российский автотранспортный союз (РАС) попросил правительство о субсидиях на компенсацию недополученных доходов перевозчикам.
Право.ру 06:46
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Политика

Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму

Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
Lenta.ru 06:55
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Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия вчера в 09:16
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
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В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
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Происшествия

Убитую в Шушенском девочку раньше насиловали и угрожали

Байкал24 06:36
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В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
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Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com вчера в 15:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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