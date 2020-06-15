Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ru00:52

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда02:12

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русском02:08

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьград01:41

Средний курс рубля в 2020 году составит 68,3 за доллар, а в 2021 году - 64,8

ПРАЙМ05:34

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17
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Здоровье

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 04:09
1,2K
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Экономика

У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец

Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Общество

В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2

Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным.
REGNUM 01:11
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
609
Общество

Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии

Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
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Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
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Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 15 июня, рубль незначительно снизился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:13
89
Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
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Кино

Джеймс Ганн не намерен продолжать работать с Marvel после «Стражей Галактики 3

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, режиссер Джеймс Ганн признался, что «Стражи Галактики 3» могут стать его последним фильмом для студии Marvel.
КиноПоиск 04:58
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,6K
Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области 15 июня

Инфекция была выявлена в 14 муниципалитетах региона. За сутки врачи обнаружили в Самарской области 106 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 05:11
371
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Экономика

Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году

Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.
ТАСС 05:12
Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости вчера в 06:20
3K
Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
309
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Здоровье

В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией.
АиФ Пермь 03:46
92
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
65
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
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Футбол

Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

Под Саратовом сгорел один из корпусов заброшенной турбазы

СаратовБизнесКонсалтинг 04:52
Общество

ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров.
Ведомости 04:21
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