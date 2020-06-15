Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
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Спрогнозирован курс доллара к концу года

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Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьград01:41
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Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5

Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
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Останки средневековой женщины с тропическим сифилисом нашли в Литве

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Посол США в России Джон Салливан заявил журналистам, что разочарован приговором гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану.
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Армия и оружие

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О легитимности правительства Фаиза Сараджа Сегодня турки оправдывают своё вооружённое вмешательство в ливийскую гражданскую войну тем, что международное сообщество признало Правительство национального единства (ПНЕ, его ещё называют Правительством национального согласия) Фаиза Сараджа, и поэтому оно является единственным легитимным органом власти в разорённой ныне Ливии.
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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
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Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
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Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

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