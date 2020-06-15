Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

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Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМ14 июня в 20:15
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По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
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Происшествия

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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

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В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
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Политика

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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

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Политика

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Общество

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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

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Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Выяснилось, сколько коронавирус сохраняется на замороженных продуктах

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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

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