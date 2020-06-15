Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

с чего всё началось

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Политика США требуют немедленного освобождения Пола Уилана Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. 13

Общество Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 21

Здоровье В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 7

Общество Жириновский предложил перенести начало учебного года В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости. 11

Политика На советника губернатора Ивановской области пожаловались в прокуратуру Один из депутатов городской думы уличил коллегу в нарушении режима повышенной готовности в День России Заявление в ведомство направил депутат Ивановской городской думы Олег Лебедев из партии "ЛДПР" на свою же коллегу Екатерину Копылову.

Общество Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. 156

Авто Опубликованы первые снимки нового Lexus IS В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки. 1

Общество Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц. 797

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Политика Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ Отмечается, что в ходе выступления в Бжеве перед жителями этого города, где Дуда проводит предвыборную агитацию, президент Польши заявил, что депутата Яцека Жалека отключили от эфира телеканала TVN24 просто за то, что он произнес, что ЛГБТ является идеологией. 23

Общество Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.