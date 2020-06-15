Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Рубль исчерпал силы. Доллар опять стремится к отметке 75 рублей

ПРАЙМвчера в 12:31

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ruвчера в 00:52

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьградвчера в 01:41

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Интерфакс вчера в 22:57
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Происшествия

Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса вчера в 21:46
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Общество

Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу осени — началу зимы.
BFM.ru вчера в 14:49
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Общество

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБК вчера в 10:54
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Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

РИА Новости вчера в 09:47
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Общество

Власти 13 городов отказались проводить парад Победы

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня.
РБК вчера в 16:47
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Общество

Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь

В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия вчера в 22:52
5
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
1,3K
Общество

Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю

Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

В Ростуризме уточнили требования для заселения пар в отель

Парам, которые приехали на отдых вместе, не нужно предъявлять в гостиницах свидетельство о браке.
Телеканал Санкт-Петербург 14 июня в 15:33
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Футбол

Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости вчера в 13:33
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC уже доступен в России

iXBT.com вчера в 17:01
Происшествия

«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину

Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

Воспитательница детсада в Екатеринбурге пришла на работу пьяной

Kursk.com вчера в 08:45
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 20:19
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

РИА Новости вчера в 19:56
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Космос

Ученые обнаружили механизм, который послужил толчком к Большому Взрыву

Команда Ахмеда проверяла методы создания гиперзвукового реактивного двигателя, когда они обнаружили, что пламя может ускоряться и взрываться самостоятельно.
V-kosmose.com 13 июня в 10:30
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 14 июня в 09:24
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Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня 14 июня в 23:48
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Здоровье

В Самарской области количество случаев пневмонии выросло на 24%

Каждый второй заболевший коронавирусной инфекцией в Самарской области уже выздоровел и выписан из лечебного учреждения.
ГТРК Самара вчера в 08:34
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Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник 13 июня в 11:26
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 12:19
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Происшествия

10 млн рублей заплатит мужчина за незаконное рыболовство в Якутии

YakutiaMedia.ru вчера в 20:35
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru вчера в 08:40
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Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
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