Экономика
Lenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новостивчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Кинк: узнав, что я эстонец, Червиченко сказал Романцеву «забудь»
Бывший футболист «Спартака» Тармо Кинк рассказал, что его трансфер в московский клуб мог сорваться из-за экс-президента красно-белых Андрея Червиченко.
Чемпионат 03:58
Футбол
Арминия - Динамо Дрезден: прогноз Егора Смакотина 15 июня 2020
Уверен, что Дрезденцы будут биться в этом матче, и несмотря на нехороший тренд - очень мало забивают на выезде, все-таки распечатают ворота лидера чемпионата.
Ставка TV 02:59
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Футбол
«Урал» подписал контракт с Караевым
Форвард зимой просматривался в ЦСКА. Состав «Урала» пополнил нападающий Давид Караев.
Inc-news.ru 07:40
Футбол
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
Vprognoze.ru вчера в 04:15
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Футбол
«Севилья» рвется в Лигу чемпионов: прогноз на матч с «Леванте»
Севилья здорово смотрелась в первом матче после перерыва и по делу обыграла Бетис (2:0). Лучший бомбардир клуба Окампос забил сам и ассистировал партнеру.
Sportmail.ru 04:48
Футбол
Нжи: «Нашим фанатам хочу сказать, что ничего про ЦСКА не говорил»
Форвард «Динамо» Клинтон Нжи на клубном канале в YouTube объяснил «интервью про ЦСКА» и поделился ощущениями от подготовки к возобновлению сезона.
Евро-футбол.ру 05:19
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ и ФНЛ
«Химки» подали документы на лицензирование в РФС, сообщает «РБ-Спорт». Документы поданы на лицензирование и для РПЛ, и для ФНЛ.
Sports.ru 08:06
Футбол
«Локомотив» подпишет 18-летнего вингера из Узбекистана
Спорт день за днем 05:53
Футбол
Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября
Новый сезон чемпионата Италии стартует 12 сентября, утверждает SportItalia.
Sports.ru 08:18
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Политика
Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Футбол
Орлов: Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждёт Кокорина в «Марселе»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу продолжения карьеры арендованного у петербургского «Зенита» нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
Авто
Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России
Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Игры
Ziggurat Interactive купил права на BloodRayne и готовится обновить старые части
Игромания.ру 08:26
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Новое поколение PlayStation поступит в продажу в ноябре, но точные сроки неизвестны.
Astera 12 июня в 09:51
Гаджеты
Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц
Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:40
Общество
В Челябинске отменили парад Победы из-за коронавируса
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Единоборства
Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца
Советский спорт 08:23
Футбол
Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов
По информации «СЭ», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов.
Спорт-Экспресс 08:24
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Политика
Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару
Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47