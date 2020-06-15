Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
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Спрогнозирован курс доллара к концу года

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Известиявчера в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМвчера в 20:15
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С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

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