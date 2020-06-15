Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

с чего всё началось

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Общество Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. 340

Футбол Нжи: «Нашим фанатам хочу сказать, что ничего про ЦСКА не говорил» Форвард «Динамо» Клинтон Нжи на клубном канале в YouTube объяснил «интервью про ЦСКА» и поделился ощущениями от подготовки к возобновлению сезона.

Общество Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 54

Общество Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет. 343

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 274

Общество Волгоградский Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения Как сообщила на брифинге главный санитарный врач области Ольга Зубарева, пик заболеваемости пришелся на 22-ю неделю. 60

Общество В Пекине сообщили о крайне высоком риске распространения SARS-CoV-2 Вице-премьер отметила, что риск распространения SARS-CoV-2 в Пекине из-за вспышки на крупнейшем городском оптовом рынке является «очень высоким», так как население столицы Китая является очень большим, плотным и мобильным. 480

Общество Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. 295

Общество Россияне смогут получить социальную помощь без справок Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки. 1,4K

Общество Почти вся продажа алкоголя в России оказалась незаконной Проверка Росстата показала, что в первом квартале почти весь алкоголь в России производился и продавался незаконно, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации. 20

Общество Поздняя госпитализация и отсутствие масок. Роспотребнадзор проверил ПНИ в Петербурге, где коронавирусом заболели почти 500 человек В результате служебной проверки специалисты ведомства выявили ряд нарушений в ПНИ № 10, среди которых несвоевременная госпитализация больных ОРВИ и пневмониями, условное разделение на чистые и грязные зоны, отсутствие санпропускника, нехватка средств индивидуальной защиты для персонала, использование многоразовой посуды.

Политика Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками. 117

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 732