Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правда02:12

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русском02:08

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ru00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известиявчера в 23:45

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьград01:41

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМвчера в 20:15
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
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Шоу-бизнес

Пригожин похвастался своей дачей в Швейцарии

RuNews24.ru 05:35
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Общество

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

По прошествии недели с момента снятия ограничений на передвижения по Москве и отмены режима самоизоляции в столице фиксируется продолжение снижения заболеваемости.
Российская газета 05:03
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Политика

Украина пообещала вступить в НАТО

Стефанишина пообещала, что после получения нового статуса Украина будет стремиться и обязательно вступит в НАТО.
Lenta.ru 09:48
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
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Происшествия

Полицейский душил подростка при задержании

Новые Известия 08:07
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали документы для участия в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что все 23 клуба уже объявили о своем участии в следующем сезоне лиги.
Спорт день за днем 07:32
Общество

В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян

В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19.
BFM.ru 08:33
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Общество

В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
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Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ 06:46
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Происшествия

Пассажиры засняли последствия столкновения самолетов в Пулково

РЕН ТВ вчера в 07:52
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Энергетика

«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni

«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
Долг.рф 09:56
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Политика

Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия вчера в 09:16
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
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Здоровье

В Ухте мать не пустили в реанимацию к ребенку-инвалиду

Девочку с синдромом Эдвардса госпитализировали в ухтинскую больницу, но из-за режима повышенной готовности в реанимацию не пустили ее мать.
ИА БНК 09:57
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 23 июня

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщила в понедельник, 15 июня, пресс-служба администрации региона.
Известия 09:53
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Происшествия

Гибель негра при задержании в Атланте запечатлели камеры полицейских

REGNUM 03:16
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
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Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

Уральский меридиан 08:21
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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Армия и оружие

Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

Известия вчера в 18:21
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Общество

В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82

Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
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