Финансы
Lenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новости14 июня в 22:00
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