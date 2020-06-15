Финансы

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей. При такой стоимости валюты и среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов за баррель дефицит ВВП в России по итогам года составит пять процентов.
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с чего всё началось

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новости14 июня в 22:00

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Спрогнозирован курс доллара к концу года

Комсомольская правдавчера в 02:12

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

RT на русскомвчера в 02:08

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

ПРАЙМ14 июня в 20:15

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Lenta.ruвчера в 00:52

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Известия14 июня в 23:45

Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВ14 июня в 20:17

Падёт ли доллар к концу года? Эксперт дал прогноз о курсах валют

Царьградвчера в 01:41
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
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Политика

В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
РИА Новости 19:09
Общество

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 18:43
Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
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Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия 10:11
Политика

Власти США подали иск к Джону Болтону в связи с его книгой

Власти США подали в суд на бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, чтобы помешать ему опубликовать книгу о его пребывании в Белом доме.
Известия 18:23
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
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Футбол

Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ

Виталий Дьяков за свою жизнь дал много ярких комментариев. Оказалось, что все это было лишь разгоном перед этим интервью.
Чемпионат 15:45
Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
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Общество

Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Космос

Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета

На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Филиппу Киркорову за ролик о ВДВ

Русская Планета 16:30
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса

За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
КП - Благовещенск 04:07
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
Вести.Ru 15:29
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Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
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Авто

Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля

Российская газета 11:00
Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
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Футбол

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры

Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
Газета.Ru 18:55
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
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Футбол

«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Коммерсантъ 17:56
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В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
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Политика

Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы

Полицейским в США запретят применять удушающие приёмы, если их жизнь не подвергается опасности, заявил американский президент Дональд Трамп перед подписанием указа о реформе полиции.
RT на русском 12:55
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