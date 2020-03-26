с чего всё началось

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Здоровье Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Общество У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Экономика Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.

Экономика В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество В США за неделю появилось 3,3 млн безработных За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда.

Футбол Тренер «Арсенала» Артета: чувствую себя полностью выздоровевшим Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заявил, что почувствовал, когда заразился коронавирусом, все развивалось очень быстро и он сразу обратился к врачу.

Политика В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.

Здоровье Это миф, что коронавирус не трогает детей и подростков Научные и медицинские специалисты проанализировали более 70 000 случаев заболеваний новым коронавирусом COVID-19 и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по одному проценту от общего числа инфицированных.

Происшествия МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.