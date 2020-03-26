Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине—конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью
 директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.
РБКвчера в 16:44

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в первых числах апреля

Эхо Москвы02:01

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости COVID-19

Москва 24вчера в 21:14

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Интерфаксвчера в 14:59

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

РИА Новостивчера в 16:27

Главврач в Коммунарке рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

ТАССвчера в 15:56

Главврач больницы в Коммунарке ожидает пика заражения COVID-19 на следующей неделе

Коммерсантъвчера в 15:23

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

РБКвчера в 16:44
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Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 25 марта в 15:56
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Длинные выходные в марте не приведут к сокращению майских праздников

Выходные продлятся неделю - с 30 марта по 5 апреля. Заработная плата для трудящихся, согласно указу президента, будет сохранена.
Астрахань FM вчера в 04:29
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 25 марта в 05:17
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

Путин подписал закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемии

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству в случае эпидемии ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия.
Коммерсантъ вчера в 15:40
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Общество

МВД приостановит личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусом

Министерство внутренних дел России с 27 марта приостанавливает личный прием граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 11:08
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Экономика

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Lenta.ru 01:00
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Экономика

В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
RT на русском вчера в 19:37
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Общество

В США за неделю появилось 3,3 млн безработных

За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда.
Ведомости вчера в 09:05
Футбол

СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

Известия вчера в 20:03
Футбол

Тренер «Арсенала» Артета: чувствую себя полностью выздоровевшим

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заявил, что почувствовал, когда заразился коронавирусом, все развивалось очень быстро и он сразу обратился к врачу.
РИА Новости 01:58
Политика

В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Кавказ Пост вчера в 05:55
Здоровье

Это миф, что коронавирус не трогает детей и подростков

Научные и медицинские специалисты проанализировали более 70 000 случаев заболеваний новым коронавирусом COVID-19 и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по одному проценту от общего числа инфицированных.
Ugpressa.ru 00:05
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru вчера в 13:19
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Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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