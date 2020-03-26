Коронавирус
РИА НовостиВрач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине-конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.РБКвчера в 16:44
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда Москву ждет пик коронавируса
Вечерняя Москвавчера в 15:55
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