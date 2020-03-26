Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине-конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью
 директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.
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Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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