с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Экономика Прибыль китайских промышленников упала в январе-феврале более чем на треть В первые два месяца 2020 года прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавирусной инфекции на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР в пятницу.

Общество Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.