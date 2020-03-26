с чего всё началось

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Общество Президент Путин объявил следующую неделю нерабочей Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к росиянам, связанным с ситуацией с коронавирусом.

Общество «Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.

Армия и оружие Боевики ПНС Ливии обстреляли жилые районы Триполи Наемники и радикалы обстреливают жилые кварталы района Каср бен Гашир, а в небе над районом Вади ар-Рабиа были замечены беспилотники ПНС.

Экономика Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Общество Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Общество Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.