Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине—конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью
 директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.
РБКвчера в 16:44

Подробнее о событии

Проценко: Пик коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве может наступить в первых числах апреля

Эхо Москвы03:03

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости COVID-19

Москва 24вчера в 21:14

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Интерфаксвчера в 14:59

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

РИА Новостивчера в 16:27

Главврач в Коммунарке рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

ТАССвчера в 15:56

Главврач больницы в Коммунарке ожидает пика заражения COVID-19 на следующей неделе

Коммерсантъвчера в 15:23

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

РБКвчера в 16:44
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Общество

Президент Путин объявил следующую неделю нерабочей

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к росиянам, связанным с ситуацией с коронавирусом.
NewsMiass.ru 25 марта в 09:54
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Общество

Более 3-х миллионов американцев обратились за пособием по безработице

В феврале официальный уровень безработицы в Америке был 3,5%. Финансовые аналитики прогнозируют его рост к лету от 10% до 40%.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru 25 марта в 23:03
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Evo-rus.com вчера в 17:05
Экономика

ЦБ разрешил не публиковать список аффилированных лиц в нерабочую неделю

Банк России разрешил эмитентам на следующей неделе, которая объявлена выходной, не раскрывать списки аффилированных лиц и не публиковать отчетность.
Интерфакс 03:33
Общество

«Пятерочки» ввели специальные часы посещения для пожилых

Сеть продуктовых супермаркетов просит пожилых москвичей, входящих в группу риска по коронавирусу, приходить за покупками только по понедельникам и четвергам до 10 часов утра.
Инфопортал Зеленограда вчера в 10:33
Армия и оружие

Боевики ПНС Ливии обстреляли жилые районы Триполи

Наемники и радикалы обстреливают жилые кварталы района Каср бен Гашир, а в небе над районом Вади ар-Рабиа были замечены беспилотники ПНС.
Новостной фронт 25 марта в 04:01
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

NewInform 02:25
Здоровье

Заражение коронавирусом в Череповце подтверждено официально

На территории Вологодской области подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
Vologda-poisk.ru 02:43
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 06:32
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru вчера в 06:27
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

Московская полиция доставила в стационар пациента с новым типом коронавируса, который нарушил условия домашнего лечения.
РБК вчера в 21:13
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:20
Общество

В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 06:12
Здоровье

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая высказала подозрение, что переболела коронавирусом

Газета.Ru вчера в 08:00
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Киберспорт

Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал

CyberSport.ru 24 марта в 05:51
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
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Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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