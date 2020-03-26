Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе. Об этом в интервью Нюте Федермессер, директору Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

РБК16:44

Главврач в Коммунарке рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

ТАСС15:56

Главврач больницы в Коммунарке ожидает пика заражения COVID-19 на следующей неделе

Коммерсантъ15:23

Главврач Коммунарки спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Известия15:49

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

РИА Новости16:27

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда Москву ждет пик коронавируса

Вечерняя Москва15:55

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Интерфакс14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК 16:18
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 09:51
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 вчера в 05:30
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

Липчанка забила до смерти мужа кастрюлей

Женщина, испугавшись, что рассерженный муж может ее избить, ударила его несколько раз кастрюлей по голове, после чего он упал и потерял сознание.
LipetskMedia.ru вчера в 05:03
Политика

Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Ореанда-Новости 16:41
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:07
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам.
РИА Оренбуржье вчера в 07:16
Политика

На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
RT на русском 13:50
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Культура

На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Вечерний курьер 07:02
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport 14:46
Здоровье

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Газета.Ru 16:34
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости 13:00
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анна Федермессер
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное