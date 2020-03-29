Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Такой срок спрогнозировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН. Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно.
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Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Космос
Меркурий мог быть пригоден для жизни
Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Общество
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Общество
Правительство утвердило список необходимых при коронавирусе товаров
Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости при коронавирусе, кроме продовольственных.
Наука
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Шоу-бизнес
Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Европа переходит на летнее время
Большинство стран Европы 29 марта переходят на летнее время. Страны переводят стрелки часов на один час вперед.
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Общество
В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Происшествия
Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей
Экономика
Фондовый рынок США начал торги с падения
Ранее фондовый рынок США активно рос на новостях о том, что к Пасхе США откроет сообщение с другими странами и запустит в работу многие остановленные предприятия.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Общество
О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны
Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Общество
Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей
Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
Космос
Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»
Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил депздрав Москвы.