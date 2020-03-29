Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Такой срок спрогнозировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН. Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно.

Общество Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Общество Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19 Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

Общество Европа переходит на летнее время Большинство стран Европы 29 марта переходят на летнее время. Страны переводят стрелки часов на один час вперед.

Экономика Фондовый рынок США начал торги с падения Ранее фондовый рынок США активно рос на новостях о том, что к Пасхе США откроет сообщение с другими странами и запустит в работу многие остановленные предприятия.

Общество На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.

Общество Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.

Общество О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.