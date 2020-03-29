Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через месяц или чуть позже. Такой срок спрогнозировал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН. Он добавил, что в России коронавирус распространяется медленно.
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Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
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Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
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Общество

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Правительство утвердило список необходимых при коронавирусе товаров

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости при коронавирусе, кроме продовольственных.
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Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Lenta.ru 20:59
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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
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Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:39
Общество

Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.
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Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Большинство стран Европы 29 марта переходят на летнее время. Страны переводят стрелки часов на один час вперед.
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Бизнесмен Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
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В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
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В Москву прибыл спецпоезд из Киева

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В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
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Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Известия 26 марта в 06:33
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Фондовый рынок США начал торги с падения

Ранее фондовый рынок США активно рос на новостях о том, что к Пасхе США откроет сообщение с другими странами и запустит в работу многие остановленные предприятия.
Красная весна вчера в 12:15
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
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Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
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О строительстве военных медицинских центров рассказали в Минобороны

Министерство обороны РФ строит по стране 16 инфекционных медицинских центров, первый из которых будет готов к сдаче до 20 апреля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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Россиянка решила обработать купюры в микроволновке и лишилась 65 тысяч рублей

Россиянка решила обработать 13 пятитысячных купюр от коронавируса и спалила их. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
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Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
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В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил депздрав Москвы.
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