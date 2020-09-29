Эксперт предупредил россиян об уязвимости смарт-часов

По словам специалиста, смарт-часы относятся к IoT-устройствам, то есть в случае хакерской атаки персональные данные перейдут в чужие руки, взломщику станет доступна информация о местоположении хозяина часов, а также у него будет возможность прослушивать телефонные разговоры.