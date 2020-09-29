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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заболеваний COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05
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RT на русском

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

RT на русском22:12
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Спрогнозирован пик заболеваний COVID-19 в России

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РБК

Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

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Эксперт спрогнозировал возможный пик заражений COVID-19 в России

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Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Lenta.ru20:46
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал пик заражений по COVID-19 в России

Газета.Ru20:46
РЕН ТВ

2 недели: Эксперт спрогнозировал скорый пик заболеваемости COVID в РФ

РЕН ТВ22:58

Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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Двух похитителей банковской карты в автобусе разыскивают в Иркутске

В Иркутске полицейские устанавливают личности двух парней, расплатившихся чужой картой за покупку игровых устройств, сообщает 29 сентября 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск)21:38

Эксперт предупредил россиян об уязвимости смарт-часов

По словам специалиста, смарт-часы относятся к IoT-устройствам, то есть в случае хакерской атаки персональные данные перейдут в чужие руки, взломщику станет доступна информация о местоположении хозяина часов, а также у него будет возможность прослушивать телефонные разговоры.
VSE42.RU23:17

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Титов предложил внести изменения в систему налогообложения для МСП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям внести ряд изменений в систему налогообложения малого и среднего бизнеса.
Международный антикоррупционный порталвчера в 04:35
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