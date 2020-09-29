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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заболеваний COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
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