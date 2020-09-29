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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05
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Российская газета

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России

Российская газета21:18
РЕН ТВ

2 недели: Эксперт спрогнозировал скорый пик заболеваемости COVID в РФ

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РБК

Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

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RT на русском

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

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Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

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Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал пик заражений по COVID-19 в России

Газета.Ru20:46
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Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

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Алтайский министр образования благодарен Онищенко

По словам министра, разговор с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко был доброжелательный, а "Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный", говорил про следующий этап, который включает в себя работу над качеством и разнообразием меню, модернизацию оборудование и так далее.
Алтапресс23:46

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
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