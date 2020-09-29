Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России.В источнике
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Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через две-три недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05
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