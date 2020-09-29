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РИА Новости
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. "Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — поделился собеседник агентства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.
РИА Новости20:05
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RT на русском

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

RT на русском22:12
РЕН ТВ

2 недели: эксперт спрогнозировал скорый пик заболеваемости COVID в РФ

РЕН ТВ22:58
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал пик заражений по COVID-19 в России

Газета.Ru20:46
Lenta.ru

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Lenta.ru20:46
РБК

Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

РБК21:53
News.ru

Аналитик предсказал пик заражений COVID-19 в России в октябре

News.ru20:27
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

РИА Новости20:05

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
РИА Новостивчера в 14:52
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Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
РИА Новости01:51
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Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020

Звание лучшего снайпера плей-офф НХЛ — у одноклубника Кучерова Брейдена Пойнта, который забросил победную шайбу с передачи Никиты в решающем шестом матче финальной серии против «Далласа».
ИА Красная Весна23:45

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новостивчера в 18:57