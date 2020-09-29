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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.
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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
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Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному

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О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон в интервью с актером Арнольдом Шварценеггером рассказал об окончании съемок фильма «Аватар 2». Арнольд Шварценеггер, актер, культурист, политический деятель, разместил на своем YouTube-канале видео, в котором известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении второй части блокбастера «Аватар».
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