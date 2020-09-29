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РИА Новости
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. "Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — поделился собеседник агентства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.
РИА Новости20:05
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Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

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Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

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2 недели: эксперт спрогнозировал скорый пик заболеваемости COVID в РФ

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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUMвчера в 08:28
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Reuters: возможность встречи Тихановской и Меркель в Берлине изучается

Ранее во вторник Светлана Тихановская заявила в интервью радиостанции Radio France internationale, что намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе и эта встреча уже "запланирована".
ТАСС06:46

На саратовских чиновников завели уголовное дело из-за детей-сирот

Как сообщили «АиФ-Саратов» в СУ СКР региона, следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области.
АиФ Саратов05:34
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ruвчера в 06:22
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