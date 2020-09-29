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РИА Новости
РИА Новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. "Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — поделился собеседник агентства.В источнике
С чего всё началось
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Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.
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