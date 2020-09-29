При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. "Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — поделился собеседник агентства.

С чего всё началось Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. РИА Новости 20:05