Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 23 апреля.
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Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.РИА Новости06:02
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