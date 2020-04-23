Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 23 апреля.
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Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
РИА Новости06:02

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Эксперт считает, что пик коронавируса в Москве придется на майские праздники

Газета.Ru06:16

Пик распространения коронавируса в Москве ждут на майские праздники

REGNUM06:20

Инфекционист назвал сроки пика эпидемии коронавируса в Москве

Московский Комсомолец06:16

Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в столице

Москва 2406:48

«Коронавирусный» пик придётся уже на майские праздники. Но не для всех: Прогноз инфекциониста

Царьград06:14

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Lenta.ru06:05

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

РИА Новости06:02
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Гаджеты

В России открылись предзаказы на новый iPhone SE

Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
14
Общество

Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
12
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Lenta.ru 05:53
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
76
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
72
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
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Гаджеты

Смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S предложат до 30 дней автономной работы

Эксклюзивный поставщик носимых технологий для Xiaomi, компания Huami Technology, готовится представить 30 апреля новые смарт-часы Amazfit Bip Lite 1S.
3DNews 03:51
1
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек

59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
306
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника

После отъезда дочери королева шансона привела в дом своего названого племянника Ролана.
Paparazzi.ru 02:42
7
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
17
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Общество

Татарстан ввел собственные штрафы за нарушение самоизоляции

Согласно принятым поправкам, жителям республики грозит предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам - штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Интерфакс - Россия 05:55
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Общество

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
2,1K
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
5
Политика

«Ведомости» опубликовали заявление с критикой нового главного редактора

Журналисты напоминают, что с того момента, как Шмаров стал главным редактором газеты, он лично отредактировал заголовок заметки о «Роснефти», изменив его смысл на противоположный, снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина, запретил редакции ссылаться за опросы «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию.
Медиазона 06:25
Общество

Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
26
Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
15
Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
363
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии

Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
15
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
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Единоборства

Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
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