Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

с чего всё началось

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 23 апреля.

Биатлон Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.

Общество В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 735

Экономика Банк России предсказал новый отток вкладов По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте. 76

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 59

Происшествия В Петербурге трое неизвестных похитили женщину Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области. 17

Общество Татарстан ввел собственные штрафы за нарушение самоизоляции Согласно принятым поправкам, жителям республики грозит предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам - штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 60

Игры Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2 Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м. 5

Политика «Ведомости» опубликовали заявление с критикой нового главного редактора Журналисты напоминают, что с того момента, как Шмаров стал главным редактором газеты, он лично отредактировал заголовок заметки о «Роснефти», изменив его смысл на противоположный, снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина, запретил редакции ссылаться за опросы «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию.

Общество Производители водки попросили не запрещать в России чекушки Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя. 26

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Общество Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге. 15

Происшествия СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. 158