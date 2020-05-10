Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСпрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.
Говорит Москва07:50

Подробнее о событии

Эксперт: наступление жары может привести к скачку числа заразившихся коронавирусом

ТАСС09:10

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Lenta.ru10:46

Жара может не облегчить пандемию, а спровоцировать скачок

Вести.Ru10:17

Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары

Московский Комсомолец10:12

В НИИ вирусологии предсказали всплеск заражения COVID-19 с приходом жары

РБК11:37

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

РИА Новости09:03

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

Говорит Москва07:50
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Политика

Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
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Наука

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью

Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.
МедиаПоток 11:02
Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
99
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
1,1K
Хоккей

Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее

Сегодня исполнилось 11 лет победе сборной России по хоккею на чемпионате мира-2009.
Спорт-Экспресс 11:37
Общество

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
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Шоу-бизнес

Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции

Слово и Дело 02:14
Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ 09:25
1,5K
Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Команда астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) выяснила, что в расположенной всего в 1000 световых лет от Земли звездной системе HR 6819 имеется еще черная дыра.
TV BRICS 06:26
22
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
126
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
2
Футбол

Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.
Чемпионат 16:39
Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru вчера в 19:13
2
Музыка

Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
25
Политика

Климкин отказал России в праве отмечать день Победы

Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
2
Здоровье

Больше 800 случаев коронавируса подтверждены в Хабаровском крае

За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 256 человека, семь пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia 08 мая в 04:21
48
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
4K
Кино

Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии

«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
983
Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru вчера в 17:59
1,6K
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
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Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com вчера в 04:25
2
Кино

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
2
Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
48
Авто

Разработали пластиковый распредвал, который сделает авто дешевле

Модуль распредвала ICT сделали из термоактивного полимера, который усилили с помощью волокна.
CarsWeek.ru вчера в 01:50
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Общество

В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения

Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили

RT на русском 20:30
Общество

В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 18:57
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