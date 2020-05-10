Коронавирус
РИА НовостиСпрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
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В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.Говорит Москва07:50
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Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары
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