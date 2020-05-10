В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.

с чего всё началось

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

Политика Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). 101

Наука С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью Во время исследования специалисты заметили, что комар может свободно перемещаться ночью и при этом не врезаться в поверхности.

Экономика Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).

Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 99

Хоккей Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее Сегодня исполнилось 11 лет победе сборной России по хоккею на чемпионате мира-2009.

Космос Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру Команда астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) выяснила, что в расположенной всего в 1000 световых лет от Земли звездной системе HR 6819 имеется еще черная дыра. 22

Футбол Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 4K

Кино Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии «Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.

Общество Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы. 983

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 562

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 48

Общество В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.