Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре.
Читать в источнике
Оценить750
с чего всё началось
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.Говорит Москва07:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары
Московский Комсомолец10:12
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Политика
Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты
Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.
Телеканал 360° 13:16
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 05:27
Общество
Дептранс Москвы назвал главную ошибку при оформлении пропусков на авто
Самой частой ошибкой при оформлении электронных пропусков, к которым привязан личный автомобиль, является неправильное указание номера транспортного средства, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 14:12
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
Футбол
Transfermarkt включил Сычева в список самых дорогих талантов 2004 года
Немецкий аналитический портал Transfermarkt представил в Instagram список молодых футболистов с самой высокой трансферной стоимостью на 2004 год — 18-е место в рейтинге занял бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.
РБК 13:28
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor 08 мая в 05:25
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия 12:25
Общество
Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723
Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
Автоспорт
FIA одобрила возобновление гонок «Формулы-1» с 5 июля
Коммерсантъ 14:55
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Здоровье
Пик эпидемии коронавируса в России может оказаться скрытым
Ранее "ДП" рассказывал, что эксперты высказывают разные мнения относительно того, когда в РФ наступит пик эпидемии коронавируса и когда страна выйдет на плато по заболеваемости.
DP.RU 08 мая в 05:15
Киберспорт
Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO
Матчи СНГ-дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 30 апреля по 17 мая. 12 команд разыгрывают 50 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 11:48
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Политика
Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске
В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
Наука
Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.
Комсомольская правда 13:02
Здоровье
Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге
Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31