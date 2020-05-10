Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре.
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с чего всё началось

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.
Говорит Москва07:50

Подробнее о событии

В НИИ вирусологии предсказали всплеск заражения COVID-19 с приходом жары

РБК11:37

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Lenta.ru10:46

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

РИА Новости09:03

Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары

Московский Комсомолец10:12

Эксперт: наступление жары может привести к скачку числа заразившихся коронавирусом

ТАСС09:10

Жара может не облегчить пандемию, а спровоцировать скачок

Вести.Ru10:17

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

Говорит Москва07:50
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Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
2
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
159
Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
66
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Политика

Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты

Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.
Телеканал 360° 13:16
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
487
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 05:27
23
Общество

Дептранс Москвы назвал главную ошибку при оформлении пропусков на авто

Самой частой ошибкой при оформлении электронных пропусков, к которым привязан личный автомобиль, является неправильное указание номера транспортного средства, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 14:12
63
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,3K
Футбол

Transfermarkt включил Сычева в список самых дорогих талантов 2004 года

Немецкий аналитический портал Transfermarkt представил в Instagram список молодых футболистов с самой высокой трансферной стоимостью на 2004 год — 18-е место в рейтинге занял бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.
РБК 13:28
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
2,7K
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,4K
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
150
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,4K
Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 08 мая в 05:25
83
Общество

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
862
Игры

Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine

Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
16
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия 12:25
175
Общество

Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723

Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
255
Автоспорт

FIA одобрила возобновление гонок «Формулы-1» с 5 июля

Коммерсантъ 14:55
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
397
Здоровье

Пик эпидемии коронавируса в России может оказаться скрытым

Ранее "ДП" рассказывал, что эксперты высказывают разные мнения относительно того, когда в РФ наступит пик эпидемии коронавируса и когда страна выйдет на плато по заболеваемости.
DP.RU 08 мая в 05:15
1,6K
Киберспорт

Virtus.pro вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO

Матчи СНГ-дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 30 апреля по 17 мая. 12 команд разыгрывают 50 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 11:48
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
47
Политика

Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске

В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
5
Наука

Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.
Комсомольская правда 13:02
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Здоровье

Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге

Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
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