Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре.
Читать в источнике
Оценить293
с чего всё началось
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. "Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе", — сказал ученый.РИА Новости09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары
Московский Комсомолец10:12
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Спорт
В Сети показали ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
Отдельные моменты в S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 усовершенствованы.
Актуальные Новости 08:15
Происшествия
В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Экономика
Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде
Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:30
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
Росбалт 08 мая в 12:11
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Единоборства
Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы
По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.
Говорит Москва 11:28
Общество
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах
Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
АБН 09:26
Происшествия
Экс-депутат заксобрания Ростовской области найдена мертвой
В Ростовской области найдена мертвой депутат законодательного собрания. Женщине в январе исполнилось 60 лет.
Регион online 10:54
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru 08 мая в 00:10
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому
8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00