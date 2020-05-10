Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. "Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе", — сказал ученый.

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Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре.

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