В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.

с чего всё началось

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре.

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