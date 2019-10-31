Экономика
Газета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось
Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.Известиявчера в 17:01
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В РАН развеяли страхи россиян из-за повышения тарифов на электричество
Национальная служба новостей06:13
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