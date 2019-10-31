Экономика

Газета.RuГазета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось

Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату

Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.
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Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

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