Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

с чего всё началось

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Происшествия В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.

Политика Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.