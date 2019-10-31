Экономика

Газета.RuГазета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось

Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату

Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.
Известиявчера в 17:01

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Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

Известиявчера в 18:52

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

URA.Ruвчера в 20:22

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Газета.Ruвчера в 21:51

Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату

News.ruвчера в 22:58

Эксперты спрогнозировали рост энерготарифов в России

Накануне.Ruвчера в 19:30

«Известия»: тарифы на свет в России вырастут из-за договора по климату

Телеканал 360°02:10

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

Национальная служба новостей03:04
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Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета 17:38
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Происшествия

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Здоровье

Нарушения в организации питания в детских учреждениях лидируют в статистике крымского Роспотребнадзора

Более половины нарушений, выявляемых специалистами крымского управления Роспотребнадзора при проведении проверок, касаются организации питания в детских образовательных учреждениях.
ИА Крыминформ 04:41
Армия и оружие

Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.
Военное дело вчера в 10:17
Армия и оружие

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР

Парламентская газета 04:29
Космос

Ученым удалось открыть новый вид черных дыр

Черные дыры - важная часть понимания астрофизиками вселенной - настолько важная, что ученые пытались провести перепись всех черных дыр в нашей галактике.
Машины и Механизмы 17:12
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Футбол

«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.
Sports.ru 18:18
Армия и оружие

Формирования сирийских курдов могут включить в состав сирийской армии

Официальный Дамаск поставил задачу расформировать Сирийские демократические силы, а также курдские отряды Народных защитников, чтобы затем ввести их в состав сирийской армии и силовых структур.
ИА REX 06:45
Шоу-бизнес

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
Футбол

Кафельников дал прогноз на будущее Тедеско в «Спартаке»

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников дал прогноз на карьеру немецкого специалиста Доменико Тедеско в клубе.
Нева Спорт 16:48
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Общество

В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова

В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.
RT на русском 17:26
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV

Газета DAILY 29 октября в 13:12
Транспорт

Названа дата запуска первых двух линий МЦД

Власти Подмосковья назвали предположительную дату запуска двух маршрутов Московских центральных диаметров.
Росбалт 07:54
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Происшествия

15-летняя школьница «заказала» бойфренду убийство отца и мачехи

В Липецкой области девочка-подросток заказала своему 22-летнему парню убийство собственного отца и его сожительницы.
РЕН ТВ вчера в 05:55
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Общество

«Формула-1» показала болиды 2021 года с учетом изменений в регламенте

Представители «Формулы-1» на пресс-конференции в Остине продемонстрировали изменения в дизайне болида к 2021 году.
Sportbox.RU 12:55
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