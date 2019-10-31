Экономика
Газета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось
Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.Известиявчера в 17:01
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Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Происшествия
Начальник костромской колонии задержан за миллионную взятку
По данным «Интерфакса», в Костромской области полицейские совместно с представителями ОМОНа задержала начальника региональной исправительной колонии №2 по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
RuNews24.ru 08:59
Происшествия
В Пакистане десятки людей погибли при пожаре в пассажирском поезде
На востоке провинции Пенджаб в пассажирском поезде начался мощный пожар, огонь распространился на три вагона эконом-класса.
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Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Политика
НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым
Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
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Политика
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Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом.
Известия 07:22
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Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Единоборства
Канело: Мы готовы к лучшему Ковалеву
Газета.Ru 07:20
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
REGNUM 08:37
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Армия и оружие
Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35
Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
ФАН 29 октября в 14:58
Армия и оружие
Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.
РИА Новости 09:09
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости вчера в 11:58
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
RuNews24.ru 08:51
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Политика
Болгария отказала в визе российскому дипломату
Болгария отказала в выдаче визы военному атташе российского посольства в Софии.
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Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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Общество
Путин возмутился попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарок
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение.
ТАСС 08:19
Общество
ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция
Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 08:48
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51