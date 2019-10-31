Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

с чего всё началось

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.

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