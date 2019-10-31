Экономика
Газета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось
Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.Известиявчера в 17:01
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Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Политика
Путин прибыл в Венгрию с визитом
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Политика
США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»
Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Политика
Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Белоусов: РФ и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ и Соединённые Штаты проведут встречу двусторонней комиссии по стратегическим наступательным вооружениям 7 ноября.
Происшествия
Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков
Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Политика
Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе
Игры
В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Наука
Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Эксперты пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция связана с высоким риском развития онкологии.
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
Футбол
Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Гаджеты
Флагманы Huawei, Xiaomi и OnePlus сравнили по времени работы
Участниками теста стали устройства Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Mate 30 Pro, Realme X2, Mi 9T Pro и Note 8 Pro.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.