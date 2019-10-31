Экономика

Газета.RuГазета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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с чего всё началось

Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату

Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.
Известиявчера в 17:01

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Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

Известиявчера в 18:52

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

URA.Ruвчера в 20:22

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Газета.Ruвчера в 21:51

Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату

News.ruвчера в 22:58

Эксперты спрогнозировали рост энерготарифов в России

Накануне.Ruвчера в 19:30

«Известия»: тарифы на свет в России вырастут из-за договора по климату

Телеканал 360°02:10

Тарифы на электроэнергию в России могут вырасти во благо экологии

ФедералПресс01:35
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Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Путин прибыл в Венгрию с визитом

Национальная служба новостей вчера в 11:11
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 29 октября в 08:25
Политика

США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»

Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 02:24
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Политика

Помпео заявил о «враждебности» Китая американским «ценностям»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) проявляет «враждебность» по отношению к Соединённым Штатам и их «ценностям».
RT на русском 02:30
Политика

Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру вчера в 11:10
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Политика

Белоусов: РФ и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ и Соединённые Штаты проведут встречу двусторонней комиссии по стратегическим наступательным вооружениям 7 ноября.
News.ru 29 октября в 14:09
Происшествия

Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков

Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.
РБК 02:33
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день

МТВ онлайн вчера в 23:17
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Меркель приветствовала начало отвода сил в Донбассе

RT на русском 02:42
Игры

В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh

Игромания.ру вчера в 12:31
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Наука

Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Эксперты пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция связана с высоким риском развития онкологии.
7 новостей 01:18
Экономика

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году.
РБК 02:54
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца

Аргументы недели 02:31
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
МонаВиста вчера в 12:38
Футбол

Евсеев покинул поле до окончания матча ЦСКА – «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку до окончания матча 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА (0:1). В добавленное время нападающий уфимской команды Ловро Бизяк выходил один на один, но не сумел обыграть Игоря Помазуна.
Горобзор.ру вчера в 14:08
Гаджеты

Флагманы Huawei, Xiaomi и OnePlus сравнили по времени работы

Участниками теста стали устройства Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Mate 30 Pro, Realme X2, Mi 9T Pro и Note 8 Pro.
Ferra вчера в 11:49
Происшествия

Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия 02:03
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