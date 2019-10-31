Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.

Общество МФО запретили выдавать займы под залог жилья Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Общество ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА "Новости".

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Гаджеты Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.

Политика МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.

Общество В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Технологии Смартфоны россиян заражает опасный вирус, который нельзя удалить Компания Symantec сообщила о распространении одной из разновидностей вируса xHelper, которая поразила несколько десятков тысяч смартфонов на базе Android.

Единоборства Тайсон Фьюри победил в дебютном поединке в реслинге Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу Crown Jewel.

Общество В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.