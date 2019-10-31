Экономика

Газета.RuГазета.RuСпрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование Института проблем естественных монополий, которое заказала Госдума.
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Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

Известиявчера в 18:52

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

URA.Ruвчера в 20:22

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Газета.Ruвчера в 21:51

Россиян предупредили о росте тарифов из-за договора по климату

News.ruвчера в 22:58

Эксперты спрогнозировали рост энерготарифов в России

Накануне.Ruвчера в 19:30

«Известия»: тарифы на свет в России вырастут из-за договора по климату

Телеканал 360°02:10

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

Национальная служба новостей03:04
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Кино

Мединский прокомментировал возможный запрет «Джокера» в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал фильм об одном из главных злодеев Готэма «Джокер».
Вечерняя Москва 03:14
Общество

МФО запретили выдавать займы под залог жилья

Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета 11:40
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:00
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews 04:17
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM 11:09
Общество

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат 11:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Технологии

Смартфоны россиян заражает опасный вирус, который нельзя удалить

Компания Symantec сообщила о распространении одной из разновидностей вируса xHelper, которая поразила несколько десятков тысяч смартфонов на базе Android.
Российская газета 08:57
Политика

Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
РИА Новости 14:23
Единоборства

Тайсон Фьюри победил в дебютном поединке в реслинге

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу Crown Jewel.
РИА Новости 15:10
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru 17:06
Армия и оружие

Асад заявил, что соглашение в Сочи преградило путь вмешательству США

Меморандум, подписанный по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, преградил путь американскому вмешательству в дела Сирии.
ФАН 15:38
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Футбол

Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России

"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
РИА Новости 16:00
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Подмосковье

Как передает РЕН ТВ, г-н Савченко был за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в салоне были еще два человека, один из них, глава ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак, погиб.
Бизнес-газета 02:52
Единоборства

Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru 14:55
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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