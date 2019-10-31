Ратификация Парижского соглашения по климату и, соответственно, введение углеродного налога может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

с чего всё началось

Эксперты дали прогнозы относительно возможного роста энерготарифов на территории России на фоне договора по климату. Соответствующее исследование проводилось по заказу Госдумы учеными из ИПЕМ. Если РФ станет участником Парижского соглашения, в РФ может начать действовать углеродный налог.

Спрогнозирован рост энерготарифов в России из-за договора по климату

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