Армия и оружие

REGNUMREGNUMСпрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
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