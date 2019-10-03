Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard. Последствия такого столкновения будут катастрофическими: мир погрузится во тьму на 10 лет. К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере и Ратгерского университета.

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

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