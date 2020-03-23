Коронавирус

РосбалтРосбалтСпрогнозирован спад экономики США почти на четверть

Спад, который продлится минимум несколько месяцев, будет сравним по глубине с финансовым кризисом 2007—2009 годов или превзойдет его. В самом плохом квартале 2008 года снижение ВВП США достигало 8,8% в пересчете на годовые темпы.
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