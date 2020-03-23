Спад, который продлится минимум несколько месяцев, будет сравним по глубине с финансовым кризисом 2007—2009 годов или превзойдет его. В самом плохом квартале 2008 года снижение ВВП США достигало 8,8% в пересчете на годовые темпы.

Спрогнозирован спад экономики США почти на четверть

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Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.