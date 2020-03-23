Коронавирус
РосбалтСпрогнозирован спад экономики США почти на четверть
Спад, который продлится минимум несколько месяцев, будет сравним по глубине с финансовым кризисом 2007—2009 годов или превзойдет его. В самом плохом квартале 2008 года снижение ВВП США достигало 8,8% в пересчете на годовые темпы.
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Финансы
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
Политика
В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины
Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе
Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Здоровье
Обсерватор для карантина по коронавирусу открыли во Владимире
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17
Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Музыка
Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»
Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек
Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Гаджеты
В iPhone перестал работать режим модема
Культура
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.