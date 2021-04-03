Спрогнозирован уровень годовой инфляции на апрель
Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогнозы экспертов.В источнике
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Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.
РИА Новостивчера в 00:05