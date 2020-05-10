В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.

с чего всё началось

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 89

Шоу-бизнес 27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни. 1

Единоборства Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс". 3

Политика В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.

Единоборства Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249 Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.

Футбол Коутиньо может пропустить остаток сезона в Бундеслиге Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющий на правах аренды в «Баварии», рискует пропустить остаток сезона в Бундеслиге, информирует Mundo Deportivo.

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 21

Общество Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. 37

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1,5K

Хоккей Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее В финальной игре турнира, проходившего в Швейцарии, россияне одолели Канаду со счетом 2:1. «Кленовые листья» открыли счет на шестой минуте первого периода, но до перерыва Олег Сапрыкин забросил ответную шайбу.

Общество Горькая статистика: как коронавирус искажает экономические показатели Эпидемия коронавируса внесла колоссальный раздрай в работу большинства экономик мира.

Политика США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова. 2

Общество СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19 Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.

Здоровье В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 924

Общество Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез". 503

Происшествия В Калифорнии серфер погиб при атаке акулы Ученый пояснил, что, согласно наблюдениям с 2014 по 2018 год, в среднем в год от атак акул погибают 82 человека. 4

Общество МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства. 343

Общество Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе» В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. 83