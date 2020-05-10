Коронавирус
РИА НовостиСпрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.Говорит Москва07:50
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Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары
Московский Комсомолец10:12
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Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
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Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
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Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
Политика
В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне
Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
Аргументы недели 15:38
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.
Российская газета 01:43
Футбол
Коутиньо может пропустить остаток сезона в Бундеслиге
Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющий на правах аренды в «Баварии», рискует пропустить остаток сезона в Бундеслиге, информирует Mundo Deportivo.
ProstoProSport 03:00
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Общество
Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани
Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом.
Регион online 07:43
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
Хоккей
Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее
В финальной игре турнира, проходившего в Швейцарии, россияне одолели Канаду со счетом 2:1. «Кленовые листья» открыли счет на шестой минуте первого периода, но до перерыва Олег Сапрыкин забросил ответную шайбу.
Спорт-Экспресс 11:37
Общество
Горькая статистика: как коронавирус искажает экономические показатели
Эпидемия коронавируса внесла колоссальный раздрай в работу большинства экономик мира.
Известия 17:02
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Общество
СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19
Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru 13:20
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Космос
В мае жители Ростовской области увидят зелёную комету
Rostov.ru вчера в 02:14
Происшествия
В Калифорнии серфер погиб при атаке акулы
Ученый пояснил, что, согласно наблюдениям с 2014 по 2018 год, в среднем в год от атак акул погибают 82 человека.
REGNUM 18:45
Общество
МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои
Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
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News.ru 06:47
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Экономика
Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29