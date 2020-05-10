Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСпрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч.
Говорит Москва07:50

Подробнее о событии

Эксперт: наступление жары может привести к скачку числа заразившихся коронавирусом

ТАСС09:10

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Lenta.ru10:46

Жара может не облегчить пандемию, а спровоцировать скачок

Вести.Ru10:17

Вирусолог предрек россиянам всплеск заражаемости коронавирусом после наступления жары

Московский Комсомолец10:12

В НИИ вирусологии предсказали всплеск заражения COVID-19 с приходом жары

РБК11:37

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

РИА Новости09:03

В НИИ вирусологии предрекли рост числа заражений коронавирусом с наступлением жары

Говорит Москва07:50
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Армия и оружие

Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля

Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
6
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
89
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
3
Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ 10:13
1
Единоборства

Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи

Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
3
Политика

В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
Аргументы недели 15:38
Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.
Российская газета 01:43
Футбол

Коутиньо может пропустить остаток сезона в Бундеслиге

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющий на правах аренды в «Баварии», рискует пропустить остаток сезона в Бундеслиге, информирует Mundo Deportivo.
ProstoProSport 03:00
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
458
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
21
Общество

Батюшка заразил 35 прихожан коронавирусом на Кубани

Установлено, что он контактировал с 66 людьми, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом.
Регион online 07:43
37
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,5K
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
80
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,7K
Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
3,9K
Хоккей

Дубль против Канады! Золотая серия России в хоккее

В финальной игре турнира, проходившего в Швейцарии, россияне одолели Канаду со счетом 2:1. «Кленовые листья» открыли счет на шестой минуте первого периода, но до перерыва Олег Сапрыкин забросил ответную шайбу.
Спорт-Экспресс 11:37
Общество

Горькая статистика: как коронавирус искажает экономические показатели

Эпидемия коронавируса внесла колоссальный раздрай в работу большинства экономик мира.
Известия 17:02
Политика

США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма

Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
2
Общество

СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
РИА Новости 19:27
Здоровье

В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru 13:20
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
924
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
503
Космос

В мае жители Ростовской области увидят зелёную комету

Rostov.ru вчера в 02:14
7
Происшествия

В Калифорнии серфер погиб при атаке акулы

Ученый пояснил, что, согласно наблюдениям с 2014 по 2018 год, в среднем в год от атак акул погибают 82 человека.
REGNUM 18:45
4
Общество

МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои

Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
343
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
27
Общество

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
83
Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
1,8K
Экономика

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29
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