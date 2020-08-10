Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России
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По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов. Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.В источнике
С чего всё началось
Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус
Основной угрозой для школьников осенью станет не коронавирус, а обычные сезонные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), считает врач. Однако, по его мнению, благодаря мерам по борьбе с COVID-19 и эта угроза уменьшится.
Радио Sputnik21:00
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