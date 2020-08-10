Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов. Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.