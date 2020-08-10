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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов. Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.В источнике
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Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Основной угрозой для школьников осенью станет не коронавирус, а обычные сезонные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), считает врач. Однако, по его мнению, благодаря мерам по борьбе с COVID-19 и эта угроза уменьшится.
Радио Sputnik21:00
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Lenta.ru

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Lenta.ru01:58
URA.Ru

Инфекционист назвал главную угрозу для школьников осенью. Это не коронавирус

URA.Ru01:28
РИА Новости

Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19

РИА Новости21:54
Телеканал 360°

Вспышки коронавируса в школах не будет — врач

Телеканал 360°23:44
Комсомольская правда

Инфекционист рассказал, что защитит российских школьников от коронавируса

Комсомольская правда22:50
Российская газета

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса

Российская газета01:10
Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Радио Sputnik21:00

Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Интерфакс05:26

«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»

Московский "Спартак" готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с "Сочи", оно должно быть отправлено до конца дня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости05:35
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Зрители ахнули, увидев резко изменившегося Юрия Гальцева

Пародист Юрий Гальцев, который всегда ассоциировался со смешным клоуном, на днях удивил зрителей телеканала "Россия 1". В шоу Елены Степаненко "Еще не вечер" поклонники были поражены, увидев, как изменился любимый 59-летний артист.
Вести.Ru05:00
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