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Lenta.ru
Lenta.ru

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов. Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Известно, что дети и подростки заражаются коронавирусом гораздо реже, чем взрослые, но некоторые родители опасаются, что начало учебного года может изменить статистику. Эти страхи безосновательны, полагает врач-инфекционист, главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Радио Sputnik21:00
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Lenta.ru

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Lenta.ru01:58
РИА Новости

Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19

РИА Новости21:54
Российская газета

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса

Российская газета01:10
Телеканал 360°

Вспышки коронавируса в школах не будет — врач

Телеканал 360°23:44
Комсомольская правда

Инфекционист рассказал, что защитит российских школьников от коронавируса

Комсомольская правда22:50
URA.Ru

Инфекционист назвал главную угрозу для школьников осенью. Это не коронавирус

URA.Ru01:28
Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Радио Sputnik21:00

Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр «Белая площадь» теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре «Белая площадь» у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30

Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

Независимые журналисты голландского издания «Bonanza Media» обнародовали заявление полковника ВСУ, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского боинга MH-17 в Донбассе в 2014 году.
Вести Крым01:15
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Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

Кравчук заявил, что он сам намерен обозначить «красные линии» в переговорном процессе, добавив, что так же он поступал и в 1991 году на встрече, когда шли беловежские переговоры в Вискулях фактически о прекращении существования СССР.
Военное обозрение01:37