Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России
По статистике, дети заражаются им реже, и для инфицирования нужен тесный и длительный контакт с источником инфекции. Среди всех зараженных в стране несовершеннолетними было пять-семь процентов. Даже если ребенок заболел дома и пришел на учебу, то активного распространения вируса не будет.В источнике
С чего всё началось
Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус
Известно, что дети и подростки заражаются коронавирусом гораздо реже, чем взрослые, но некоторые родители опасаются, что начало учебного года может изменить статистику. Эти страхи безосновательны, полагает врач-инфекционист, главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Радио Sputnik21:00
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