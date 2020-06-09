Экономика
ИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 07:23
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Музыка
Певица Бонни Поинтер умерла в США
МИР 24 18:42
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Футбол
Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби
В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
Спорт день за днем 05:48
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя есть мороженое
Именно из-за большого количества сахара мороженое может испортить зубы детям, предупредила она.
Радио Sputnik 19:00
Армия и оружие
Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО
Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании.
RT на русском вчера в 07:30
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, вероятно, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 06 июня в 13:50
Футбол
Субашич покидает «Монако» после 8 лет в клубе
«Монако» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба голкипера Даниэля Субашича.
Матч ТВ 17:01
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 16:22
Спорт
Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.
Популярная механика 09:17
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru 20:42
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье
Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя
Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
Алтайская правда 06:11