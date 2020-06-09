Экономика

ИзвестияИзвестияОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.
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Отдых в России резко подорожает

SakhaNews20:39

Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

Lenta.ru20:04

Отдых в России может подорожать на 30%

Известия20:39

АТОР допустила подорожание отдыха в России на треть

Вечерняя Москва19:12
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Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета 07:23
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Музыка

Певица Бонни Поинтер умерла в США

МИР 24 18:42
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
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Ла Лига возвращается на «Матч ТВ» с севильского дерби

В настоящий момент за 11 туров до окончания Ла Лиги лидирует «Барселона», опережающая на 2 очка мадридский «Реал».
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Врач объяснила, кому нельзя есть мороженое

Именно из-за большого количества сахара мороженое может испортить зубы детям, предупредила она.
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Армия и оружие

Корабли эстонских ВМС примут участие в учениях НАТО

Корабли ВМС Эстонии примут участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2020, которые стартуют 7 июня в юго-западной части Балтийского моря, вблизи побережья Германии и Дании.
RT на русском вчера в 07:30
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Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
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Авто

Рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

SpeedMe 02:16
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Игры

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, вероятно, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 06 июня в 13:50
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Шоу-бизнес

Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

Газета.Ru 20:24
Футбол

Субашич покидает «Монако» после 8 лет в клубе

«Монако» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба голкипера Даниэля Субашича.
Матч ТВ 17:01
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
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Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Общество

В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом

Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
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Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

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Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя

Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
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