Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по российскому туризму.

Отдых в России может подорожать на 30%

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