Коронавирус

Live24Live24Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
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Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера

Появилась новая информация о состоянии болеющего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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Общество

Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть

Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг

25-летний хоккеист помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Кровоизлияние в мозг произошло у игрока ночью.
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Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

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Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru 08:19
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Футбол

Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского

Украинский футболист «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил чемпионат России и УПЛ, сообщает Ua.tribuna.com.
ProstoProSport 17:15
Авто

В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа

Среди других интересных товарных наименований «АвтоВАЗа», которые до сих по не использовались, стоит отметить Onega, Кам4атка и Xray X. Отметим, что любое из указанных названий компания может использовать в любой момент, так как срок действия свидетельства на них работает в течение 10 лет после регистрации, а позже его можно продлять.
Тарантас Ньюс 02:46
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Армия и оружие

НМ ДНР: Несмотря на проведение переговоров контактных групп, ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток ВСУ, несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, восемь раз нарушили режим прекращения огня.
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Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
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Биатлон

СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России

Правление СБР намерено 10 апреля утвердить тренерский штаб российской сборной на следующий сезон, передает ТАCC.
ProstoProSport 15:14
Экономика

Продавцы одежды и обуви просят господдержки

Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.
Adindex.ru 01:32
Футбол

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

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Общество

Россия закупила в Китае 51 млн масок

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия

В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Экономика

С 8 апреля банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

С 8 апреля Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» начнут выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса.
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Экономика

Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оцениваются в 2,98 трлн рублей

Стоимость активов ликвидного типа компании «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года оценивается почти в 2,98 трлн рублей.
ГлобалМСК.ру 00:34
Политика

Бывшего президента Эквадора заочно приговорили к тюремному сроку

Кито, 7 апреля 2020, 21:09 — REGNUM Восемь лет тюрьмы назначены судом в качестве наказания бывшему эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа, пишет 7 апреля El Universo.
REGNUM 14:09
Здоровье

Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса

Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».
БИЗНЕС Online 15:52
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Росбалт 08:38
Происшествия

«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители

Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Мегаполис онлайн 16:43
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
РИА Новости 10:25
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Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
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