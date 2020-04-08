Коронавирус
Live24Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
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Общество
Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера
Появилась новая информация о состоянии болеющего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
25-летний хоккеист помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Кровоизлияние в мозг произошло у игрока ночью.
Общество
Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни
Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Гаджеты
Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России
В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Футбол
Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского
Украинский футболист «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил чемпионат России и УПЛ, сообщает Ua.tribuna.com.
Авто
В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа
Среди других интересных товарных наименований «АвтоВАЗа», которые до сих по не использовались, стоит отметить Onega, Кам4атка и Xray X. Отметим, что любое из указанных названий компания может использовать в любой момент, так как срок действия свидетельства на них работает в течение 10 лет после регистрации, а позже его можно продлять.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
НМ ДНР: Несмотря на проведение переговоров контактных групп, ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня
С начала текущих суток ВСУ, несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Биатлон
СБР 10 апреля объявит тренерский штаб сборной России
Правление СБР намерено 10 апреля утвердить тренерский штаб российской сборной на следующий сезон, передает ТАCC.
Экономика
Продавцы одежды и обуви просят господдержки
Российские fashion-ритейлеры попросили правительство о государственной поддержке на фоне падения продаж из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Общество
Россия закупила в Китае 51 млн масок
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок.
Происшествия
В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Экономика
С 8 апреля банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
С 8 апреля Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» начнут выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Экономика
Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оцениваются в 2,98 трлн рублей
Стоимость активов ликвидного типа компании «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года оценивается почти в 2,98 трлн рублей.
Политика
Бывшего президента Эквадора заочно приговорили к тюремному сроку
Кито, 7 апреля 2020, 21:09 — REGNUM Восемь лет тюрьмы назначены судом в качестве наказания бывшему эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа, пишет 7 апреля El Universo.
Здоровье
Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса
Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Происшествия
«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители
Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.