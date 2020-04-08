Коронавирус

Live24Live24Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
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Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

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Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса

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Аналитики из США спрогнозировали, когда закончатся карантинные меры в России

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Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

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России предрекли режим самоизоляции до лета

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Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

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Австрия смягчает режим карантина

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Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
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Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
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Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
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В Нью-Йорке людей начнут хоронить в парках

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