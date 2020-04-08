Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.

Общество В Приморье отменили смс-пропуска Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Власти Китая разрешили выезжать из Уханя Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

Общество «Спортмастер» временно закрывает магазины Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.

Политика В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Хоккей Гендиректор «Сибири» Фастовский: КХЛ подготовила финансовый Fair Play На самом деле, лига подготовила такой документ, он называется Финансовый Fair Play, заявил Фастовский в интервью Чемпинат.com Он пока не афишируется, о нем не рассказывается, но он есть.