Коронавирус
Live24Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
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Общество
В Приморье отменили смс-пропуска
Наличие СМС пропуска не является обязательным – такое решение приняли власти Приморья, заявил на брифинге заместитель председателя правительства края Сергей Максимчук.
Армия и оружие
В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160
Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Происшествия
Мужчина напал на продуктовый магазин в Якутске
По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала трогательные фото племянника
Наталья Фриске выложила на своей странице в соцсети Instagram фотографии маленького Платона.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Авто
Компания Hyundai выпустит 5 новинок в 2020 году
Злополучный коронавирус спутал карты многим, но Hyundai, похоже, не из таких: на 2020 год корейцы запланировали аж пять новинок.
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Общество
Власти Китая разрешили выезжать из Уханя
Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
Общество
«Спортмастер» временно закрывает магазины
Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Политика
В правительстве Приморья дали разъяснения относительно законности пропускного режима в регионе
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин дал разъяснения относительно законности введения на территории Приморского края пропускного режима, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Хоккей
Гендиректор «Сибири» Фастовский: КХЛ подготовила финансовый Fair Play
На самом деле, лига подготовила такой документ, он называется Финансовый Fair Play, заявил Фастовский в интервью Чемпинат.com Он пока не афишируется, о нем не рассказывается, но он есть.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Совместное видео Юлианны Карауловой с мужем вызвало шок у Фадеева
Не понял шутку и Максим Фадеев: "Я сначала не сообразил, и у меня был такой шок", — рассказал продюсер.
Общество
Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Общество
В Нью-Йорке людей начнут хоронить в парках
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.