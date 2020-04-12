Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРеальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
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с чего всё началось

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБКвчера в 07:14

Подробнее о событии

«ВЭБ.РФ»: ВВП России может упасть во II квартале на 18%, доходы населения - на 17,5%

Вести.Ru05:38

Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

Эхо Москвывчера в 23:35

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

РБКвчера в 07:14

Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

РИА Новостивчера в 12:10

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

ТАССвчера в 11:36

Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Lenta.ruвчера в 10:41

Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

Интерфаксвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города

Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Политика

Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

Президент России Владимир Путин в понедельник соберет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:47
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Происшествия

Во Владимирской области умерли две пациентки с коронавирусом

Две женщины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались во Владимирской области, общее число летальных случаев от COVID-19 выросло до трех, сообщает администрация региона.
РИА Новости 05:21
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Общество

В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
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Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, который позволяет поиграть без VR

The GEEK 05:39
Энергетика

Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

Аналитики одного из крупнейших банков США, Goldman Sachs, оценили последствия заключения нефтяной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки, признав ее "исторической, но недостаточной".
Вести.Ru 02:56
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Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
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Наука

Немецкие и канадские инженеры совместно создали новый VR-шлем

Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, который дополняет виртуальную реальность и повышает уровень погружения пользователя.
RuNews24.ru 03:20
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков

Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
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Общество

Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ограничительные меры не успеют снять к Дню Победы, празднующийся 9 мая.
Gazeta.SPb 04:48
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

РБК 04:31
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Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
3
Общество

В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома

Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
3
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Транспорт

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
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Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
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Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
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Здоровье

Барнаульцы смогут сдать тест на коронавирус в четырёх частных клиниках

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших 1 человек – житель Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), 1 – Бийска.
Катунь 24 02:08
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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