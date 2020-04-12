Экономика
Газета.RuСпрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что после низшей точки спада начнется постепенный рост.
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с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
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