Экономика
ИзвестияВ ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян
Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
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с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
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