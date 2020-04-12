Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

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Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.

В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

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