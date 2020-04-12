Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСпрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что после низшей точки спада начнется постепенный рост.
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с чего всё началось

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБК07:14

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Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

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РИА Новости12:10

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

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Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Lenta.ru10:41

Экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%

Эхо Москвы09:32

ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса

Взгляд.ру08:06

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

ТАСС11:36
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
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Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
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В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
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Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
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Общество

Вирусолог назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса нового штамма следует ожидать к лету, сообщает Nation News со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, вирусолога, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева.
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Политика

МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию

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Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

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Шоу-бизнес

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Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
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Общество

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РИА Новости 10:04
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Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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Общество

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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Происшествия

В Калуге выросло число условно-положительных анализов на коронавирус

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Хоккей

Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв

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Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины

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12 апреля православные отметят Вербное воскресенье

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Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

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Общество

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Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Воронеже, это 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы в конце марта, сообщают в воскресенье власти региона.
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Фигурное катание

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Хоккей

Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру

Начав взрослую карьеру в 1996 году, Мортенссон поиграл за шведские и швейцарские клубы, а также в течение двух сезонов находился в системе «Анахайма».
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В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
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