Вторая волна коронавируса придется на осень, а к зиме ситуация стабилизируется, считают опрошенные URA.RU иммунологи. Благодаря этому ограничения по коронавирусу можно будет снять в феврале 2021 года, как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михиал Мурашко.

с чего всё началось

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев. По мнению Зверева, зимой распространение инфекции вновь пойдет на спад.

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

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