Коронавирус
Lenta.ruСпрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев. По мнению Зверева, зимой распространение инфекции вновь пойдет на спад.
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с чего всё началось
Вторая волна коронавируса придется на осень, а к зиме ситуация стабилизируется, считают опрошенные URA.RU иммунологи. Благодаря этому ограничения по коронавирусу можно будет снять в феврале 2021 года, как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михиал Мурашко.URA.Ruвчера в 09:28
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Иммунологи спрогнозировали время начала второй волны коронавируса в России
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