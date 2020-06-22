Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев. По мнению Зверева, зимой распространение инфекции вновь пойдет на спад.
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Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России

Вторая волна коронавируса придется на осень, а к зиме ситуация стабилизируется, считают опрошенные URA.RU иммунологи. Благодаря этому ограничения по коронавирусу можно будет снять в феврале 2021 года, как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михиал Мурашко.
URA.Ruвчера в 09:28

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В России спрогнозировали начало второй волны коронавируса

Piter.tv02:50

Иммунологи спрогнозировали время начала второй волны коронавируса в России

Газета Кемеровавчера в 23:18

Иммунологи спрогнозировали возможную вторую волну COVID-19 в России

Известиявчера в 22:40

Россиянам сказали, когда ждать второй волны коронавируса

Deita.ruвчера в 22:00

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 20:48

Иммунолог рассказал, что ждет россиян во время второй волны КОВИД

Невские Новостивчера в 19:00

Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России

URA.Ruвчера в 09:28
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России подтвердили, что в настоящее время там проводятся следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.
Известия 02:10
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 снова отложили

CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News 20 июня в 02:10
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Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия вчера в 17:12
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 20 июня в 10:33
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Финансы

ЦБ снизил ставку до 4,5% годовых

Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент - до 4,5% годовых.
Газета.Ru 19 июня в 08:42
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Происшествия

В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына

Znak.com вчера в 07:38
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Общество

Более 1,3 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции

Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на электронное голосование по поправкам к Конституции, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире «Эха Москвы».
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке

Традиционный русский летний суп - окрошка - далеко не всем подходит. Он также может быть слишком калорийным, предупреждают в Роскачестве.
Российская газета 01:23
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Футбол

«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru вчера в 06:51
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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Экономика

Дурное слияние: Европа закрывает калитку для иностранных инвестиций

Еврокомиссия обнародовала предварительный план защиты континентальных производителей от «недобросовестной конкуренции» с иностранными соперниками.
Известия вчера в 17:02
Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
18K
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Газета.Ru вчера в 16:39
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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
2,9K
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
1,3K
Политика

Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
Известия 02:56
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Общество

Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
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Теннис

Болгарский теннисист Димитров заразился коронавирусом

REGNUM 01:50
Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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