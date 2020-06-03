с чего всё началось

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

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